«همم بلا حدود» شعار الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق شعار «همم بلا حدود» على الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستقام 20 و21 الجاري، وذلك في إطار مبادرة مشتركة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، استجابة للدعوة التي أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات من خلال إقامة فعاليات ومبادرات متنوعة بين المؤسسات والأفراد بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وتهدف مبادرة «همم بلا حدود» إلى إبراز قدرات ومهارات أصحاب الهمم، والترويج لمنتجاتهم، حيث سيتم عرض فيديو ترويجي للمبادرة في الملاعب المستضيفة للمباريات، ومنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن لقطات لعدد من اللاعبين يرتدون قمصاناً خاطتها أنامل أصحاب الهمم، كما سيدخل اللاعبون والحكام مرتدين قمصاناً أبدع في تصميمها وتنفيذها أبطال الإرادة. وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على إقامة المبادرات المجتمعية، إيماناً منها بأهمية الرسالة التي تقدمها كرة القدم، وقدرتها على إيصالها للجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار.

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