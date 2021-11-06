منصور بن محمد يشهد ختام كأس دبي للبادل تنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مباريات اليوم الختامي للنسخة الأولى من «كأس دبي للبادل تنس» تتويجاً لفعاليات البطولة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام من المباريات الودية بين أبرز نجوم اللعبة العالميين، وأقيمت منافساتها على الملعب الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة في جميرا أبراج الإمارات، وذلك بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من كبار الشخصيات.

وتتواصل فعاليات البادل تنس التي يستضيفها الملعب المُقام خصيصاً لهذا الغرض على مدى شهر كامل بما يلبي تطلعات القاعدة المتنامية من عشّاق اللعبة في دبي، ويعزز فعاليات «تحدي دبي للياقة». وقد استقطبت بطولة كأس دبي للبادل تنس «في يومها الأخير حضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث تابع المشجعون الأداء الاحترافي لخوان ليبرون، المصنّف الأول عالمياً، وشريكه ميغيل لامبرتي اللذين اقتنصا الفوز في مباراتهما أمام أسطورة البادل تنس الأرجنتيني فيرناندو بيلا بيلاستيجوين وشريكه النجم الإسباني أرتورو كويلو».

وتابع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مجريات المباراة الختامية التي أبدى خلالها ليبرون ولامبرتي أداءً احترافياً منقطع النظير حافظا خلاله على صدارتهما في ثلاث مجموعات بنتيجة 3-6 و6-7 و(6-8)، وذلك على أرض الملعب المقام بين معالم مهمة في دبي وهي جميرا أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

واستقطبت الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس قائمة من الشركاء البارزين، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، ومجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للبادل تنس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ووب، والطاير للسيارات، ومستشفى وعيادات فاليانت، وشركة أوكادوك، وشركة بركات، وشركة ريد بُل، وشركة فيد فيت، وتطبيق واتروا.

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