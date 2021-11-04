دبي تستضيف قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد في قاعة "كوكاكولا أرينا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في بادرة تؤكد تنوع وثراء البنية التحتية التي تتمتع بها إمارة دبي والتي تعزز قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ضمن مختلف المجالات، وتؤكد مكانتها كمركز رئيسي للفعاليات العالمية الكبرى في المنطقة، ستتحول قاعة "كوكاكولا أرينا" في ديسمبر المقبل إلى حلبة للتزلج على الجليد وذلك لاستضافة أكبر حدث في الرياضات الجليدية وهو "دبي آيس شو"، وذلك في إطار جهود نشر وتطوير الرياضات الجليدية في الإمارة في ضوء ما تمتلكه من مرافق ومنشآت تلائم هذه الرياضات.

يقام الحدث بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي "اتش سي أفانغارد أومسك" لهوكي الجليد، ويتزامن الحدث مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وكذلك عام الخمسين، كما يأتي مواكباً لاستضافة حدث عالمي ضخم هو "إكسبو 2020 دبي" ضمن سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية المقامة في دبي خلال تلك الفترة، في ضوء الأداء القوي للقطاع الذي استقطب آلاف المشاركين من مختلف انحاء العالم من عارضين وزوار ومتحدثين ضمن مختلف المناسبات، مع تنامي معدلات الثقة العالمية فيما توفره دبي من أجواء آمنة في الوقت الذي يواصل فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وتتضمن الفعالية العالمية المقامة على حلبة قاعة "كوكاكولا أرينا" مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد التي تضم أقوى فريقين في بطولة "دوري كونتيننتال للهوكي" وذلك للمرة الأولى في دبي، وهما فريقا نادي "أفانغارد للهوكي"، ونادي "آيه كيه بارز"، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد من أبرزها الاستعراض العالمي (الأميرة النائمة) وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021.

ويتزامن الحدث مع عدد من المناسبات المهمة في دولة الإمارات وفي مقدمتها احتفالات الدولة باليوم الوطني وكذلك عام الخمسين، إضافة إلى استضافة دولة الإمارات لحدث عالمي هو الأضخم من نوعه في العالم، وهو "إكسبو 2020 دبي" الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2020 وتستمر حتى نهاية مارس 2022 بمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، في حين سيتزامن الحدث كذلك مع احتفال روسيا بيومها الوطني في إكسبو دبي.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أن فعاليات "دبي آيس شو" يأتي في إطار حرص المجلس على الترويج للرياضات الجليدية لا سيما مع امتلاك دبي للبنية التحتية والمنشآت التي تمكنها من استضافة وتنظيم هذه النوعية من الرياضات المشوقة، والتي تلقى إقبالاً متنامياً من الجمهور، تأكيداً على مكانة دبي كمركز متطور للأنشطة الرياضية على مختلف أنواعها، والعمل المستمر على تنويع القدرات الداعمة للقطاع الرياضي بكافة مجالاته".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، : "يسعدنا دعم كافة المبادرات والمشاريع والفعاليات التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للفعاليات والمنافسات الرياضية العالمية، مؤكداً التزام دبي بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف واللاعبين والأطقم الفنية والجمهور، وهو ما دأبت عليه الإمارة في مختلف الفعاليات الكبرى المقامة على أرضها وهو ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات أماناً في هذه الأوقات الاستثنائية التي يشهدها العالم".

وأوضح المدير العام لقاعة كوكاكولا أرينا قائلاً مارك كار : "من دواعي السعادة أن نرحب مرة أخرى بحدث يقام في دبي للمرة الأولى، حيث سيسهم هذا الحدث المهم في إبراز المميزات الكبيرة التي تتمتع بها القاعة وما تشمله من تجهيزات ومرونة كبيرة في عمليات التشغيل بما يسمح باستضافة مختلف أشكال الفعاليات سواء الرياضية أو الترفيهية وغيرها".

وأعرب أليكسي موروزوف رئيس رابطة دوري كونتيننتال لهوكي الجليد عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة وقال: "نحن متحمسون لاستئناف منافسات الدوري العالمي لهوكي الجليد بعد توقف عامين تقريبًا، ويسعدنا أن تكون دبي هي المدينة المضيفة للحدث الذي سيشهد مواجهة أقوى فريقين في دوري كونتيننتال لهوكي الجليد ونشكر مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على هذا التعاون لنشر لعبة الهوكي في هذا البلد الرائع الذي يقدم مساحة خصبة لتطوير لعبة هوكي الجليد، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يصبح دوري كونتيننتال معروفًا لدى الجميع وأن تكون هذه المباراة حدثًا لا ينسى".

بدوره، قال ألكسندر كريلوف، رئيس مجلس إدارة نادي "أفانجارد": " نشكر الدوري العالمي للهوكي على ثقته فينا لتنظيم هذا الحدث في دبي، كما نشكر مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة بدبي على دعمهما لتنظيم هذا الحدث، الذي يسعدنا كثيرًا التواجد فيه، كما يسعدنا أن نمثل مدينة أومسك مع احتفال روسيا بيومها الوطني في إكسبو دبي 2020".

يُذكر أن تذاكر "دبي آيس شو" قد تم طرحها للجمهور ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني لكوكا كولا أرينا.

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