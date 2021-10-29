تسديدات.. محمد التيمومي لا يستغني عن الدراجة والسينما

المصدر: الامارات اليوم

قال مدرب فريق الفجيرة محمد عبدالله التيمومي، إنه غالباً ما يستغل أي وقت بعيداً عن مهامه التدريبية للاستمتاع بوقته في قيادة الدراجة الهوائية، حتى لو كان مرهقاً من التدريبات، إلى جانب ذهابه إلى دور السينما لمشاهدة الأفلام. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يستغني عن الدراجة والسينما، إلى جانب قضاء الوقت مع أفراد عائلته، وأن هذه الأمور من رياضة وترفيه مهمة للغاية في حياته، لكسر الضغط المتواصل من عمله في التدريب.

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