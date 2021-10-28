نادي الرمس يشكر عبدالله فاهم على دعم النادي ماليا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس الرياضي الثقافي هزاع المنصوري عن تلقي إدارته دعما ماليا مميزا من عبدالله فاهم عبدالله يوسف، أحد أقطاب النادي، وذلك لدعم ممارسة الرياضة في النادي بشكل خاص، ومدينة الرمس بشكل عام. وقال المنصوري لـ"الإمارات اليوم": هذا الدعم يكشف عن حرص واهتمام وجهاء المدينة بدعم أبناء وبنات النادي والمساهمة بتنمية مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز مسيرة النادي نحو تحقيق أفضل الإنجازات.

وقدمت إدارة النادي برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي الشكر والتقدير إلى عبدالله فاهم على المبادرة الطيبة، مؤكدة أنها تسهم في تنمية المسيرة الرياضية والثقافية في النادي. وقال الدرمكي في تصريح صحافي: هنالك مجموعة من محبي النادي أبدوا رغبتهم في المشاركة بدعم مسيرة النادي العريق والذي كان ومازال منارة رياضية وثقافية واجتماعية تخدم مدينة الرمس والمناطق المجاورة.

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