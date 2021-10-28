المصدر: الامارات اليوم

مفاوضات

تلقى مسؤول بارز بأحد الأندية الضوء الأخضر من مجلس إدارة النادي لبدء مفاوضات مع مدرب أجنبي يتولى تدريب الفريق، خلفاً للمدرب السابق الذي تمت إقالته أخيراً، إذ رصد النادي ميزانية مقدرة للتعاقد للمدرب جديد.

وعد

وعد إداري لأحد الأندية التي تشارك في دوري الصالات لكرة القدم بأن يقوم فريقه بردة فعل قوية في الدور الثاني للبطولة، بحيث يستعيد من خلاله أحد المراكز المتقدمة التي تساعده على المنافسة مجدداً.

نقل

يتطلع جمهور الهواة إلى أن تقوم القنوات الرياضية بنقل إحدى مباريات الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى بعد غد السبت، خصوصاً أنه لن يكون في هذا اليوم مباريات ضمن دوري للمحترفين.

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