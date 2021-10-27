أوين وروبي كين: نزور دبي باستمرار للعمل والإجازة.. وفي كل مرة هناك الجديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد النجمان السابقان، الإنجليزي مايكل أوين، والإيرلندي روبي كين، أنهما يحرصان دائماً على زيارة دبي، وأن علاقتهما بها تمتد لأكثر من 20 عاماً، مشيرين إلى أنهما سعيدان بزيارتها باستمرار للعمل وقضاء الإجازة مع أفراد العائلة ولقاء الأصدقاء، ومشاهدة الجديد، والممتع في هذه المدينة في كل عام، مؤكدين أنه في كل مرة هناك الجديد.

وسبق لأوين، النجم السابق لمنتخب إنجلترا وأندية ليفربول وريال مدريد ومان يونايتد، أن فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بينما يعد روبي كين من أساطير الكرة الإيرلندية، وأحد أبرز النجوم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب سابقاً لفريقي توتنهام وليفربول.

وجاء حديث النجمين، خلال زيارتهما مقر مجلس دبي، ولقاء أمين عام المجلس، سعيد حارب، وكذلك التجوّل في مقر المجلس، والاطلاع من الأمين العام على ما يقدمه المجلس للقطاع الرياضي في دبي، ولمختلف أفراد المجتمع إلى جانب استضافة البطولات العالمية الكبرى، وتشجيع نجوم الرياضة، ورجال الأعمال، على الاستثمار في المجال الرياضي الذي يمتلك آفاقاً رحبة، ويوفر فرصاً كبيرة للنجاح ونمو الأعمال.

وقالا في تصريح صحافي إنهما وضعا في برنامج زيارتهما هذا العام، زيارة «إكسبو 2020 دبي»، والاستمتاع بما يضمه، وعبّرا عن ثقتهما بأنه سيكون الحدث الأكبر والأكثر تميزاً، كما أكد أوين، وهو من ملاك الخيول، أنه يحلم يوماً ما بالفوز بكأس دبي العالمي، أغلى وأشهر مسابقة لسباق الخيل في العالم، والتي تقام في نهاية مارس كل عام بمضمار ميدان في دبي.

وتابع أوين: دبي مدينة تتوسع دائماً، وفي كل مرة نعود نجد أحداثاً جديدة، والرياضة تنال اهتماماً كبيراً للغاية، هناك أحداث بارزة في الغولف والكريكت مع نمو هذه الرياضات هنا، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى.

وفي الوقت الذي أكد فيه روبي كين رغبته في العمل مدرباً في الدولة، والاستمرار في شغفه بلعبة كرة القدم، سيما وأنه حقق نجاحات تدريبية جيدة مساعداً لمدرب وطنه إيرلندا، فإن مايكل أوين أكد رغبته في مواصلة العمل محللاً تلفزيونياً لمباريات كرة القدم الإنجليزية، وكذلك أحد ملاك الخيول المشهورين، وقال حول شغفه بالخيول ومشاركته سابقاً في كأس دبي العالمي للخيول الذي يعتبره من أهم السباقات العالمية: «حققت الفوز بسباق دبي جولد كب في دبي قبل سنوات عدة، لكن الفوز بالسباق الرئيس حلم أتمنى تحقيقه، وهو حلم أي مالك خيول في العالم، وحالياً أواصل شغفي في هذا المجال، وأحاول جذب لاعبي كرة القدم لها، للاستثمار في الخيول، وأمتلك في مزرعتي خيولاً للمدرب أليكس فيرجسون، ولنحو ستة من لاعبي ليفربول». وفي ختام اللقاء أهدى سعيد حارب كلا النجمين النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي الهدية التي نالت إعجاب وشكر نجمي الكرة البريطانية والعالمية.

• كين وأوين أكدا زيارتهما قريباً لمعرض إكسبو.

• أوين يحلم بتحقيق لقب كأس دبي العالمي لسباقات الخيل.

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