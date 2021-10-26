5 بطولات تجمع أبطال العالم في دبي للتنافس وزيارة «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل دبي استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى في مختلف مناطق المدينة، والتي تجذب الآلاف من المتابعين في موقع المنافسات، والملايين من المشاهدين عبر القنوات الرياضية المختلفة، ومع تواصل النجاح الكبير لاستضافة مباريات كأس العالم للكريكت، وخصوصاً مباراة الهند وباكستان، التي تابعها أكثر من مليار مشاهد وحضرها أكثر من 20 ألف متفرج، ضمن البطولة التي تستمر حتى 14 نوفمبر، حيث تقام المباراة الختامية في استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية، ليكون مسك ختام أحد أهم البطولات التي ينظمها المجلس الدولي للكريكت، والتي تبث منافساتها 300 قناة في أكثر من 200 دولة، تشهد دبي خلال الأسبوع الجاري تنظيم خمس بطولات رياضية دولية من بين 32 فعالية تقام في مختلف أنحاء دبي، ليتكامل المشهد الاحتفالي العالمي مع توافد الأعداد الكبيرة من الزوار على مقر «إكسبو 2020 دبي»، ويستمتع زوار «إكسبو» من داخل الدولة وخارجها بفرصة متابعة بطولات رياضية دولية كبرى، تجتمع في دبي في وقت واحد.

وتتجه الأنظار، صباح الجمعة المقبل، إلى المسارات الجبلية في منطقة حتا الرائعة، حيث تتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية للفوز بلقب النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»، إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تضم أيضاً سباقين آخرين في جبال إيطاليا وتايلاند، لتشكل السباقات الثلاثة إحدى أهم البطولات السنوية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي يرتبط بعلاقات متميزة مع مجلس دبي الرياضي، ويعملان معاً لتنظيم العديد من الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية بمختلف أنواعها.

كما تختتم الجمعة منافسات الدورة الـ15 من بطولة دبي مون لايت كلاسيك للغولف، التي تعد أول بطولة غولف ليلية تقام في إطار الجولة الأوروبية للسيدات، وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتشارك فيها نخبة من ألمع نجمات رياضة الغولف النسائية.

وتنطلق فعاليات «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» في نسخته الخامسة إلى جانب «معرض دبي للنشاط والحيوية»، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، ويتقدم المشاركين في المعرض، المصري بيغ رامي، بطل العالم في مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وبطل العالم روني كولمان، الملقب بمستر أولمبيا ثماني مرات، والذي يحمل 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام.

وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، ويحاضر فيه المدرب الأميركي تشاد أونكين، عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأميركية للسباحة والمدير الفني لفريق كويست الأميركي.

وتنطلق منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، اليوم، حيث تقام بطولة البولينغ في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، تليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

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