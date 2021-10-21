المصدر: الامارات اليوم

استقالة

نصح مقربون من رئيس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية بتقديم استقالته فوراً والاعتراف بإخفاق لجنته في أداء مهامها على النحو المطلوب، وإفساح المجال لشخصية جديدة في المرحلة المقبلة بإمكانها العمل والعطاء بما يتناسب مع طموحات الشارع الرياضي.

«عجب»

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الوافد الجديد لصفوف الوصل، محمد عبدالرحمن «عجب» في لقاء اليوم، وكان اللاعب انضم لـ«الإمبراطور» في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع العين، وتترقب الجماهير ظهوره الأول.

مقابلة

رفض لاعب محترف في دوري الدرجة الأولى حالياً إجراء مقابلة إعلامية معه ريثما يستعيد مستواه الفني، مؤكداً أنه يتطلع للقاء الجمهور وقد استعاد مستواه المعروف.

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