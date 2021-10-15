منصور بن محمد يكرّم الفائزين في حفل «نموذج دبي للتفوق الرياضي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في فئات الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» من اللاعبين والأندية وشركات كرة القدم في دبي، الذين حققوا إنجازات خلال الموسمين الرياضيين الماضيين، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، تحت شعار «طموح بلا حدود»، في قاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا.

شارك في تكريم الفائزين مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي، بحضور الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وأعضاء مجلس دبي الرياضي، وأعضاء إدارات الأندية، وعدد من المجالس الرياضية.

ويأتي الحفل في إطار عام الخمسين، وتزامناً مع الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي»، فيما يهدف الحفل إلى تعزيز قيم التفوق والتميز في العمل، والارتقاء بمستوى الإنجازات، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وواصل مجلس دبي نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن أسهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية، وصناعة إنجازاتها، وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، حيث كرّم مجلس دبي الرياضي خلال الدورات السبع الماضية من هذا الحفل 39 من رواد العمل الرياضي. وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم سبعة رواد رياضيين، هم: عبدالله عبدالرحمن الشيباني ـ نادي النصر الرياضي، سلطان صقر السويدي- شباب الأهلي، أحمد علي عيسى- شباب الأهلي، خلفان أحمد حارب - فريق الفيكتوري ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، علي ناصر بالحبالة - فريق الفيكتوري ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، راشد خميس بن عابر- نادي الوصل، عبدالرحيم عبيد البدواوي- نادي حتّا. وشمل التكريم في التفوق الفردي، حيث فاز بفئة أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، وليد خالد حسن لاعب كرة قدم الصالات للصم في نادي دبي لأصحاب الهمم، وفي أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية: إنصاف سهيل النعيمي، لاعبة ألعاب القوى في نادي دبي لأصحاب الهمم، وأفضل لاعب في الألعاب الجماعية: حمد إسماعيل الفلاسي، لاعب اليد في شباب الأهلي، كما فازت صفية مختار الصايغ، نجمة الدراجات من النصر، بفئة أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، ولاعب القوى نصيب سالمين الزعابي من النصر عن فئة أفضل لاعب في الألعاب الفردية، بينما حظي نجم الوصل والمنتخب فابيو ليما بجائزة أفضل لاعب كرة قدم.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد أصحاب الإنجازات المميزة للموسم الرياضي في مختلف المجالات، وهم: ماجد العصيمي عن فئة الإداري، لدوره الكبير في رئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية، واختياره سفيراً لمنظمة اليونيسيف، ونجم الوصل ومنتخب السباحة يوسف المطروشي في فئة اللاعبين، ومدرب شباب الأهلي، مهدي علي، عن فئة المدربين، ونادي دبي البحري عن فئة المؤسسات.

الفائزون عن فئة الإنجاز المؤسسي

■ أفضل مبادرة في «مواجهة الجائحة»: نادي الوصل.

■ أفضل نادٍ وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية: نادي النصر.

■ أفضل نادٍ نوعي: نادي دبي لأصحاب الهمم.

■ أفضل نادٍ: شباب الأهلي دبي.

■ أفضل شركة كرة قدم: شباب الأهلي.

7 من الرواد تم تكريمهم، هم: عبدالله الشيباني، سلطان السويدي، أحمد عيسى، خلفان حارب، علي بالحبالة، راشد خميس بن عابر، عبدالرحيم البدواوي.

تكريم مهدي علي عن المدربين، والسبّاح المطروشي في الرياضيين، والعصيمي عن الإداريين، و«دبي البحري» لفئة المؤسسات.

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