صِدام بين بطلتَي «الأولمبياد» و«أميركا المفتوحة» في افتتاح «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مواجهة البطلة الأولمبية، السويسرية بيلندا بنشيتش، لحاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة، البريطانية إيما رادوكانو، في منافسات الدورة الـ13 من بطولة التنس الأبرز في المنطقة، وذلك في اليوم الافتتاحي، المخصص لفئة السيدات، 16 ديسمبر المقبل.

وستسجل رادوكانو أول حضور لها في البطولة، وفي المقابل نجحت بنشيتش في تقديم موسم مميز كلّلته بحصد ميداليتين في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، هما ذهبية فردي السيدات وفضية زوجي السيدات.

وتُعدّ المباراة، التي يستضيفها الملعب الرئيس ضمن المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، بمثابة إعادة اللقاء بين اللاعبتين، بعد المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة أميركا، الذي شهد فوز رادوكانو، لتتكلل مشاركتها بحصد أول ألقابها في البطولات الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاش، جون ليكريش، في تصريح صحافي: «نجحت بطولة (مبادلة)، منذ إضافة المباراة الخاصة بفئة السيدات عام 2017، في استقطاب ألمع بطلات التنس للتنافس على أرض أبوظبي، ويشكّل هذا الإرث الحافل دافعاً دائماً لتحقيق هدف البطولة، الذي يتمثّل في مواصلة التطور لضمان تقديم أروع التجارب لمشجعي البطولة المميزين، ومع تأكيد مشاركة إيما وبيلندا، نتوقع أن يشهد ختامي فئة السيدات هذا العام مباراة لا تعوّض، كونها الأكثر حماسةً في تاريخ البطولة».

وتتطلّع بنشيتش، البالغة من العمر 24 عاماً، إلى مواصلة رحلتها المتألقة في عالم التنس، واختبار تجربة اللعب في دولة جديدة، كما تسعى إلى تعويض هزيمتها الوحيدة أمام رادوكانو.

• المباراة فرصة لبنشيتش لرد الدَّين إلى رادوكانو التي هزمتها في بطولة أميركا.

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