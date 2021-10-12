أدفوكات: مستعدون لتعويض التعادل مع لبنان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مدرب منتخب العراق، الهولندي ديك أدفوكات، أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الإماراتي خلال المواجهة التي تجمعهما اليوم، ضمن تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن هذه المباراة تأتي بعد تعادل سلبي مخيب للآمال أمام لبنان في الجولة الماضية، مشدداً على أن العراق استعد جيداً لمواجهة منتخب الإمارات.

وعلّق أدفوكات على حلول المنتخب العراقي في المركز الخامس بنقطتين، وعدم تسجيل لاعبيه أي هدف حتى الآن في هذه التصفيات، قائلاً في مؤتمر صحافي: «الحظ لم يحالفنا في التسجيل في مباراتي كوريا الجنوبية وإيران في الجولتين الأولى والثانية، على الرغم من أن المنتخب ظهر بصورة جيدة، ومستعدون لتعويض التعادل مع لبنان».

وأشار مدرب منتخب العراق إلى أنه يسعى لتعويض التعادل الأخير أمام لبنان، والعمل على الفوز في مباراة اليوم.

وعن عدم وجود لاعب المنتخب ربين سولاقا مع المنتخب، بعد خروجه معتذراً عن المشاركة الدولية بسبب الإصابة، في وقت شارك فيه رسمياً مع فريقه بوريرام يونايتد في الدوري التايلاندي، قال مدرب العراق إن «اللاعب أكد للجهازين الفني والإداري أنه لا يستطيع اللعب مع المنتخب حالياً، بسبب الإصابة، وأنه لم يعط أي إجابة واضحة عن موعد عودته، لذلك غادر معسكر المنتخب».

وتابع «أخبرت المسؤولين في المنتخب العراقي بأن المنتخب لا يتوقف على لاعب، فلدينا لاعبون مميزون بإمكانهم تقديم الإضافة مع المنتخب».

أدفوكات:

• «المنتخب لا يتوقف على لاعب، فلدينا لاعبون مميزون بإمكانهم تقديم الإضافة».

• «الحظ لم يحالفنا في التسجيل أمام كوريا الجنوبية وإيران في الجولتين الأولى والثانية».

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