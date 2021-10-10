مولدوفا تتصدر بطولة «06 المفتوحة للشطرنج»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يتصدر الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فايوريل لورداشيسكو ترتيب بطولة «06 مول المفتوحة للشطرنج السريع»، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع إدارة «مول 06» بالشارقة، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 20 دولة، محققاً خمسة انتصارات ومن دون أي هزيمة.

ويتساوى مع لورداشيسكو، في الرصيد نفسه من النقاط، الأستاذ الدولي الكبير اليوناني استراتيوس غريفاس الذي يحتل المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف برصيد 4.5 نقاط.

ويتساوى في المركز الخامس برصيد أربع نقاط 13 لاعباً يتقدمهم الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة. وتنظم البطولة طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات.

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