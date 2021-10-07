300 مشارك في انطلاق أولى جولات تحدي «فالكون ضمان» للدرّاجات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية الجولة الأولى من «فالكون ضمان سيريز» في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي.

واستقطبت هذه الجولة من «تحدي ضمان للدرّاجات» نحو 300 مشارك، من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية. ويهدف التحدي، إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية.

ويتكون التحدي من خمس جولات على مدار الموسم، ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة، ويحصل الفائزون في نهاية التحدي على جوائز قيمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، حيث يتم التتويج النهائي في آخر جولة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي.

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