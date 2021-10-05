«الشارقة الرياضي» يحتفي بالبطل الأولمبي محمد القايد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

احتفى مجلس الشارقة الرياضي بالبطل الأولمبي محمد القايد الحمادي، حيث استقبله رئيس المجلس عيسى هلال، واصطف مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون جميعاً على الجانبين وهم يصفقون له، ترحيباً وتكريماً لتحقيقه الميداليتين الفضية والبرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وقال بيان صحافي: «تم خلال الحفل تقديم هدية تذكارية للبطل، في الوقت الذي ألقى فيه رئيس المجلس كلمة أثنى فيها على إنجازه العالمي».

وأعرب البطل محمد القايد عن شكره وامتنانه للمجلس على حفاوة الاستقبال والتكريم، قائلاً إن هدفه منذ اللحظة الأولى كان رفع علم الدولة، وتشريفها في هذا المحفل العالمي، ورد الدين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارق، بشكل خاص، والمجلس الرياضي الذي رعاه طول الفترة الماضية، ونادي الثقة للمعاقين الذي تربى في أحضانه، ووعد بمواصلة العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. وأحرز محمد القايد الميدالية الفضية في سباق 800 م، والميدالية البرونزية في سباق 100م بالكراسي المتحركة في طوكيو 2020.

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