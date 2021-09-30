9 منافسات رئيسة وزيادة أعداد المشاركين في انطلاق كأس «القوس والسهم»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلق الموسم الجديد لكأس الإمارات للقوس والسهم من خلال المرحلة الأولى التي ينظمها اتحاد الإمارات، ضمن مساعيه إلى تطوير المواهب وبناء المنتخبات الوطنية مع زيادة قاعدة الممارسين لهذه الرياضة الأولمبية الواعدة. وأقيمت المنافسات في تسع منافسات رئيسة، مع زيادة أعداد المشاركين بعدما قامت اللجنة الفنية بزيادة الفئات المخصصة للناشئين والناشئات.

وشهدت نتائج البطولة تفوق عبدالله الكتبي من نادي المدام في القوس الأولمبي رجال. وكسب نادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشباب، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن السيدات.

وفي القوس المركز لأصحاب الهمم، نال حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين المركز الأول، بينما فاز عن فئة القوس المركب رجال أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم. وفي بقية النتائج، فاز خليفة سالم من نادي المدام بفئة القوس الأولمبي ناشئين، وفي فئة 15 سنة فاز حسن إبراهيم من نادي الشارقة، وحصد نادي المدام مراكز 13 سنة، بينما عادت مراكز 15 سنة ناشئات إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news