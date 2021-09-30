48 فريقاً في بطولة أبوظبي لـ «السلة الثلاثية» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أبوظبي المجتمعية لكرة السلة الثلاثية في جزيرة الحديريات، لتحديد ممثل أبوظبي المشارك في البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية التي تقام خلال الفترة من 29-30 أكتوبر2021.

وتنطلق البطولة بالتصفيات المؤهلة يومي 8 و15 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقاً في كل يوم، بمجموع 48 فريقاً، وستتأهل أفضل ثمانية فرق من كل جولة إلى النهائيات التي تُقام يوم 22 أكتوبر المقبل، وسيمثل الفريق البطل إمارة أبوظبي في البطولة العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2021. وتقام النهائيات العالمية في جدة بالسعودية يومي 17-18 ديسمبر المقبل، وتستضيف أفضل 12 فريقاً ضمن تصنيف الاتحاد الدولي، وذلك بعد ختام منافسات بطولة الأساتذة الأخيرة للموسم في مكسيكو سيتي يومي 6-7 نوفمبر المقبل، وسيُمنح فريق أبوظبي 100 نقطة في حال فوزه ببطولة أبوظبي، ما يضمن مُشاركته في جولة جدة.

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