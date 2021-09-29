جولة الأربعاء في أبطال أوروبا.. قمة يوفنتوس وتشلسي في الواجهة واختبار صعب لرونالدو

المصدر: وكالات

تتجه الأنظار الى تورينو حيث يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه تشلسي الإنكليزي حامل اللقب، وذلك في أبرز مواجهات جولة الأربعاء الليلة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره في المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز تشلسي على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ملعبه 1-صفر ويوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي 3-صفر، ستكون المواجهة في تورينو الأربعاء مفصلية الى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السبَّاق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.

ويخوض الفريقان اللقاء في ظروف متناقضة، فيوفنتوس الذي استهل الدوري المحلي بأربع مباريات من دون فوز، نجح في الخروج منتصراً في المرحلتين الماضيتين وإن كان بصعوبة بالغة، فيما يدخل تشلسي اللقاء على خلفية هزيمة أولى للموسم وقد تلقاها في نهاية عطلة الأسبوع على أرضه ضد مانشستر سيتي في مواجهة كانت الأولى بين الفريقين منذ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

لكن فوز الأحد على سمبدوريا 3-2 كان مكلفاً ليوفنتوس إذ خسر جهود مهاجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة، ما سيحرمهما من المشاركة في موقعة الأربعاء بحسب ما أكد مدربهما ماسيميليانو أليغري. ومن المتوقع أن يعول أليغري في خط المقدمة على فيديريكو كييزا والعائد مجدداً الى "السيدة العجوز" مويز كين.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" وضمن المجموعة السادسة، يتجدد الموعد بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وضيفه فياريال الإسباني في إعادة لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، حين خسر "الشياطين الحمر" بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وستكون مباراة الأربعاء فرصة للحارس الإسباني دافيد دي خيا كي يعوض خيبة خسارة غدانسك ضد مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساسي في حرمان فريقه من لقبه الأول بقيادة المدرب النروجي أولي غونار سولشاير بعدما فشل في صد أي من الركلات الترجيحية الـ11 لفياريال، فيما كان اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الـ22 الذي يفشل في ترجمة ركلته الترجيحية.

وترتدي المواجهة مع "الغواصة الصفراء" أهمية كبرى ليونايتد ليس لأنها ثأرية، بل لأن "الشياطين الحمر" سقطوا في مباراتهم الأولى أمام يونغ بويز السويسري 1-2 بعدما كانوا السباقين الى التسجيل عبر نجمهم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما جعلهم قابعين في ذيل المجموعة خلف الفريق السويسري وأتالانتا الإيطالي وفياريال اللذين تعادلا في الجولة الأولى على أرض الأخير 2-2.

وخلافاً لفياريال الذي أجبر ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي على أرضه السبت، يدخل يونايتد اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد تلقيه السبت على أرضه هزيمته الأولى في الدوري الممتاز على يد أستون فيلا (صفر-1) في لقاء أضاع خلاله ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر البرتغالي برونو فرنانديش.

وبعد فوزه الساحق على برشلونة الإسباني 3-صفر خارج قواعده في الجولة الأولى، سيكون بايرن ميونيخ الألماني مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة الخامسة حين يستضيف دينامو كييف الأوكراني في أول مواجهة بين الفريقين منذ موسم 1999-2000 (فاز بايرن 2-1 في دور المجموعات على أرضه وخسر إياباً صفر-2).

ويمر النادي البافاري بفترة رائعة بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، إذ وبعدما افتتح الموسم بتعادل في الدوري المحلي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، خرج منتصراً من جميع مبارياته السبع التالية محلياً وقارياً، مسجلاً فيها 37 هدفاً فيما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

وخلافاً لبايرن، يمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثراً برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الفرنسي. وسيكون النادي الكاتالوني أمام امتحان صعب للغاية الأربعاء على ملعب بنفيكا البرتغالي، يتبعه بزيارة أكثر صعوبة السبت الى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

مباريات اليوم بتوقيت الإمارات (4+ غرينيتش)

المجموعة الخامسة

(21:00) بايرن ميونيخ (المانيا) - دينامو كييف (اوكرانيا)

(21:00) بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (اسبانيا)

المجموعة السادسة

(20:45) أتالانتا (ايطاليا) - يونغ بويز (سويسرا)

(21:00) مانشستر يونايتد (انكلترا) - فياريال (اسبانيا)

المجموعة السابعة

(21:00) فولفسبورغ (المانيا) - إشبيلية (اسبانيا)

(21:00) سالزبورغ (النمسا) - ليل (فرنسا)

المجموعة الثامنة

(20:45) زينيت (روسيا) - مالمو (السويد)

(21:00) يوفنتوس (ايطاليا) - تشلسي (انكلترا)

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