المصدر: الامارات اليوم

لجنة

واجه رئيس لجنة مهمة تتبع اتحاد لعبة جماعية انتقادات عنيفة بسبب الطريقة والأسلوب اللذين يدير بهما عمل اللجنة، بجانب سماحه لمقربين منه بالتدخل في عملها، ما تسبب في تراجع أداء اللجنة.

مارتينيز

أكد مدرب براغا البرتغالي كارلوس كارفهال، أن انتقال مارتينيز إلى نادي الوحدة كان مخططاً له من جانب الجهاز الفني. وقال لصحيفة «مايس فوتبول» البرتغالية، إنه رغم أهميته لفريق براغا، فإن رحيله إلى الإمارات كان متوقعاً.

مقيمون

تواجد في الفترة الأخيرة أكثر من لاعب مصري في الإمارات بتأشيرة زيارة بغرض التسجيل في أندية الإمارات بفئة المقيمين، لكنهم فوجئوا بأن من شروط اللعب في الأندية امتلاك إقامة سارية في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news