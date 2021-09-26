المصدر: الامارات اليوم

مشادة

نشبت مشادة بين إداري في أحد أندية الدوري، ومحلل في إحدى القنوات التلفزيونية (جروب رياضي على «واتس أب»)، بعدما وجه المحلل اتهامات بتقصير الإداري، وتسببه في تراجع نتائج فريقه في الجولات الخمس الأولى من الدوري.

تغريدة

غرّد لاعب فريق العين، الدولي التوغولي، لابا كودجو، عبر حسابه في «تويتر» بين شوطي مباراة فريقه أمام العروبة، وهو ما فتح باب التساؤل حول تراجع أداء اللاعبين في الشوط الثاني، الذي فقد فيه «الزعيم» تركيزه وسقط في فخ التعادل 3-3، بعدما أنهى الشوط الأول 3-صفر.

حارس

عبّر حارس مرمى عن غضبه من زميله في الفريق، بشكل واضح، بعد أن كان قد تسبب في خسارتهم الثالثة في الموسم، وكان اللاعب قد ارتكب خطأ كارثياً أهدى به الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

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