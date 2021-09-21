اتحاد التنس ينظم 43 بطولة حتى نهاية الموسم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للتنس تنظيم 43 بطولة لغاية نهاية الموسم 2021، استكمالاً لخطته السنوية التي أطلقها بداية العام الجاري، وتشمل تنظيم 121 بطولة، والتي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي الجاري، منها 35 بطولة تصنيفية لمختلف الأعمار، ما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الدولة، مؤكداً في بيان صحافي أن ذلك يعد غير مسبوق في جانب الاستمرار بتنظيم الفعاليات الرياضية طوال العام، وأن أبرز الاستحقاقات التي ستنظم خلال الفترة المقبلة تنظيم بطولات تنس 360 للرجال والسيدات، التي ستقام بجوائز مالية جيدة، إضافة الى منح الفائزين النقاط التصنيفية، وهنالك بطولات ينتظر اعتمادها من الاتحاد الدولي لتنظيمها خلال العام الجاري.

بدوره أكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، أن التعاون المشترك بين اتحاد التنس والاتحاد الدولي من جهة ومع الأكاديميات التي تنضوي تحت مظلته، رفعت من عدد البطولات التي تنظم في الدولة لمختلف الأعمار وبكلا الجنسين في تنظيم غير مسبوق للبطولات في الإمارات في هذه الأشهر من السنة، مؤكداً أن تنظيم البطولات بشكل منتظم شهرياً يعكس العدد الكبير لممارسي التنس في الدولة، ما يبشر بمستقبل مبهر للعبة.

وأوضح المرزوقي: «شهد الموسم الحالي بطولات مهمة رسخت نفسها لتكون حاضرة في أجندة الموسم المقبل، منها بطولة الشارقة لرياضة المرأة والبطولات الشاطئية ودوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي، وهذه البطولات زادت من عدد اللاعبين واللاعبات وفقاً لرؤية الاتحاد».

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