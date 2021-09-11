المصدر: الامارات اليوم

انتقال

طلب لاعب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من الجهاز الفني منحه فرصة الانتقال على سبيل الإعارة لأحد الأندية في المسابقة، بعدما لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق في أول جولتين، ولكن المدرب أبدى تمسكه باستمرار اللاعب في صفوف النادي.

خلاف

نشب خلاف حاد بين إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم وبين الجهاز الطبي للنادي، بسبب كثرة الإصابات التي ظل يتعرض لها لاعبو الفريق، ما يؤدي إلى غيابهم لفترات طويلة عن الملاعب.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين رفض التعاقد مع لاعب أجنبي من الدوري الكويتي، بعدما أكد أن الفريق لا يحتاج للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

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