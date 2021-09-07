إعلان راعٍ جديد لبطولة دبي للغولف وجوائز بقيمة 8 ملايين دولار

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف، وفالكون وشركاؤها عن مشاركة منصة Slync.io راعياً رئيسيا جديداً لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، التي ستصبح إحدى فعاليات سلسلة بطولات رولكس لأول مرة اعتباراً من عام 2022.

وذكر بيان صحافي من اللجنة المنظمة أن Slync.io المزود الرائد للحلول الذكية لشركات الخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء العالم، أصبحت حالياً الراعي الرئيسي الجديد لواحدة من الفعاليات المدرجة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للمرة الأولى، ما يشكل نقلة نوعية مهمة في تاريخ البطولة الذي يمتد 32 عاماً، التي تقام سنوياً في نادي الإمارات للغولف".

وستنضم بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، اعتباراً من عام 2022، إلى سلسلة بطولات رولكس، التي تعد الفئة الرئيسية في فعاليات الجولة الأوروبية، حيث تم تخصيص جائزة مالية للبطولة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي.

ويعني ذلك بأن الجولة الأوروبية ستضم بطولتين متعاقبتين ضمن سلسلة بطولات رولكس في منطقة الشرق الأوسط في يناير، حيث ستقام بطولتي دبي وأبوظبي ضمن إطار جولات ديزرت سوينج التي تستقطب نخبة من أبرز اللاعبين في رياضة الغولف.

بدوره قال كريس كيرشنر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنصة Slync.io “متحمسون للشراكة مع بطولات الجولة الأوروبية ورولكس من خلال بطولة دبي ديزرت كلاسيك. لقد رسخت دبي موقعها كأحد أهم المدن في المنطقة وكلاعب رئيسي في الخدمات اللوجستية العالمية. يشكل هذا الحدث مكانا مثاليا لبدء عام جديد مع عملائنا والاستمتاع ببعض جولات الجولف العالمية".

وقال، سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io: "تشهد بطولة دبي ديزرت كلاسيك مرحلة حافلة بالحماس بعد انضمام Slync.io إليها بصفة راعي رئيسي. ولا شك أن حضور Slync بصفتها مزوداً عالمياً رائداً لبرمجيات الخدمات اللوجستية سيسهم في توفير حلول مبتكرة للبطولة وضمان قدرتها على مواصلة التطور والنمو".

وأضاف قائلاً: "ستقدم هذه التغييرات مجموعة واسعة من المزايا لدبي والبطولة على حد سواء، كما ستزود جمهورنا العالمي بتغطية أفضل للموقع واللاعبين".

واختتم بقوله: "نتطلع للتعاون مع Slync.io وجميع الجهات الراعية الأخرى لتقديم فعالية رفيعة المستوى في هذه المرحلة المهمة في تاريخ دبي، حيث تتجه الأنظار إليها خلال احتفال دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها واستضافة الإمارة لحدث إكسبو 2020 دبي".

من جانبه، قال كيث بيلي، المدير التنفيذي للجولة الأوروبية للجولف: "ستقام بطولات سلسلة رولكس الثلاث في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة للجولف وبطولة بي أم دبليو للجولف، خلال أوقات مهمة من موسم بطولات الجولف لعام 2022، تزامناً مع توجه أنظار العالم إلى منافسات الجولة الأوروبية. وستشكل هذه البطولات الخمس أبرز الفعاليات التي تقام احتفالاً بالذكرى الخمسين للجولة الأوروبية".

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