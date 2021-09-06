المصدر: الامارات اليوم

باستوري

ذكرت صحيفة «بولا في أي بي» الأرجنتينية أن نادي شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني خافير باستوري، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع روما الإيطالي، لكن باستوري اختار البقاء في أوروبا، بتعاقده أول من أمس مع إليتشي الإسباني.

قرعة

أظهرت قرعة الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى، أن أحد الفرق سيخوض جميع مبارياته خارج ملعبه بسبب أعمال الصيانة الجارية على ملعبه الرئيس.

مستلزمات

قال مدرب مواطن إنه كان يدفع ضعف الراتب الذي يتلقاه من فريقه السابق عندما كان يدربه في موسم سابق للإسهام في تأمين بعض المستلزمات الضرورية للفريق، والتي لم تكن متوافرة، وانه رفض الاستمرار مع الفريق في الموسم الجاري لهذا السبب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news