مواطنة تتفنن في رسم لاعبي الشارقة ومشاهير الكرة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

تتفنن المواطنة، جواهر عبدالرحيم حسن الريس الهرمودي، عبر تقنية الصور الرقمية، في رسم لاعبي فريق كرة القدم بنادي الشارقة، وكذلك مشاهير نجوم كرة القدم في العالم، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم، إذ يقوم نادي الشارقة من خلال صفحته الرسمية عبر «تويتر»، كل أربعاء، بنشر صور للاعبي الشارقة الذين تقوم جواهر برسمهم، وذلك تشجيعاً لها على إبراز موهبتها.

وقالت جواهر الريس لـ«الإمارات اليوم»: «كنت شغوفة منذ نعومة أظافري بالرسوم، وكنت أرسم على الكتب وعلى الخشب، وعندما دخلت كلية التقنية بجامعة الشارقة حاولت تطوير موهبتي أكثر، من خلال وجود مساقات رسم في الكلية، ووجدت تشجيعاً كبيراً من مدرسة الرسم في الكلية، وبعض رسوماتي كانت تُعرض في الكلية».

وأضافت: «والدي دائماً يشجعني على تطوير هذه الهواية المحببة إلى نفسي، وقد اخترت في البداية رسم لاعبي الشارقة، من بينهم شاهين عبدالرحمن وبيرنارد ومالانغو وكيو لوكاس وغيرهم، نظراً إلى التواصل الدائم بين نادي الشارقة وبين الجمهور، فضلاً عن كوني من عائلة تشجع نادي الشارقة».

وأشارت جواهر إلى أن رسم الصورة الواحدة لأي لاعب، أو أي صورة أخرى، يستغرق منها وقتاً طويلاً يصل أحياناً إلى سبع ساعات، وقد يمتد إلى يوم كامل، نظراً إلى حرصها على أن تخرج الصورة بالدقة المطلوبة.

وأضافت جواهر، الحاصلة على بكالوريوس إعلام تطبيقي من كلية التقنية جامعة الشارقة: «سبق لي أن عملت بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ولدي مشاركات عديدة في مجال الرسوم التقنية، منها مع شرطة الشارقة وشرطة دبي، ومواصلات دبي ومواصلات الشارقة».

وأكدت جواهر أنها تحلم بأن يكون لديها معرض خاص بها تقوم من خلاله بعرض رسوماتها، مشيرة إلى أنها بدأت مشروعها الخاص بها في الرسم والتصميم، وبدأت بالفعل استقبال بعض الطلبات من قبل جهات عدة.

وأكملت: «بدأت من خلال حسابي على (إنستغرام) استقبال طلبات من أندية أخرى في الدولة، وقمت بالفعل برسم صور للاعبين من أندية العين وشباب الأهلي والنصر، وكل هذه الرسومات أقوم برسمها مجاناً من دون أي مقابل مادي، لكن حالياً لدى حساب خاص يمكن من خلاله استقبال طلبات رسم من أي جهة بمقابل مادي معين».

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