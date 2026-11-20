طمأنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، مُحبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة.

وقالت سموها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "كل المحبين الحمدلله الشيخ سلطان بخير و الموضوع بسيط و انتهى و هو الان بخير وصحة. حفظكم الله جميعا لا داعي للقلق".