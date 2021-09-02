«الأولمبية» تعتمد إجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات الرياضية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ اللجنة الأولمبية الوطنية، الإثنين المقبل، سلسلة زيارات ميدانية لإجراء استبيان المسح الميداني للاتحادات والجمعيات والمنظمات الرياضية بهدف دراسة وتقييم الوضع الفني المتعلق بالاتحادات على مستوى الدولة، إذ يشمل الاستبيان 11 محوراً تغطي كل الجوانب المتعلقة بعمل الاتحادات الرياضية الـ31 من الفئتين الأولى والثانية.

وقال بيان صحافي: «عممت اللجنة على جميع الاتحادات الرياضية لتعبئة الاستبيان بكل البيانات المطلوبة، مع مراعاة الدقة في استيفاء المعلومات التي يتطلبها، مع إمكانية تعبئته إلكترونياً، على أن يتم إرساله من قبل الاتحادات قبل يوم 5 سبتمبر الجاري، قبل أن تباشر فرق العمل المشكّلة من اللجنة المسح الميداني لاستقصاء صحة البيانات ذات العلاقة، ومناقشتها مع المعنيين في الاتحادات».

وتستهل اللجنة عملية استبيان المسح الميداني باتحاد كرة القدم، يوم الإثنين المقبل، ثم اتحاد كرة السلة في اليوم الذي يليه، واتحاد اليد في الأربعاء المقبل، على أن يستمر إجراء الاستبيانات تباعاً بمعدل أربع مرات أسبوعياً لكل الاتحادات الرياضية، حيث تختتم سلسلة الزيارات يوم 27 أكتوبر المقبل بزيارة اتحاد الرياضات الجوية.

ويشمل الاستبيان 11 محوراً تتضمن الاطلاع على الاستراتيجيات الفنية للاتحادات، أعداد اللاعبين المسجلين، عدد الأطقم الفنية، أسماء الرياضيين القادرين على التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عدد الجهات الرياضية المسجلة في الاتحاد، البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي للمراحل العمرية المختلفة، الاستحقاقات والبطولات على المستويات كافة حتى موعد إقامة أولمبياد باريس، الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد لإعداد كوادره الفنية خلال الموسم الواحد، المنشآت الرياضية التي يمتلكها الاتحاد، الاتفاقيات والشراكات الرياضية الدولية، والموارد المالية للاتحاد على مدار الموسم الرياضي.

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