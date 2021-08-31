عمومية اتحاد السلة تعتمد النظام الأساسي.. وتوصية بزيادة أعضاء المجلس

المصدر: جوني جبور-دبي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية، لاتحاد كرة السلة الإماراتي، النظام الأساسي المعدل للاتحاد، والمتوافق مع "دليل الحوكمة للاتحادات الرياضية" الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية في يونيو الماضي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في فندق "إنتركونتينتال" في دبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، والمدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، ومدير قسم شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية بطي العبدولي، ومدير مكتب الرقابة المالية بالهيئة العامة للرياضة عبد العزيز الحصان، وأعضاء الجمعية العمومية، ومندوبو الأندية الأعضاء في الجمعية.

وسادت الجمعية أجواء إيجابية، من قبل الأعضاء المنضوين تحت مظلة الاتحاد، قبل أن يتم التصويت على التعديلات التي أدخلت على النظام، من قبل 13 من أصل الأندية الـ 15 التي تمثل النصاب القانوني للجمعية العمومية، ويحق لها التصويت.

وطالب القرقاوي، أعضاء الجمعية العمومية بضرورة زيادة عدد الأعضاء من 9 إلى 11 عضواً في الانتخابات المقبلة، بحيث يتم انتخاب 9 أعضاء، مقابل تعيين رئيس الاتحاد للعضوين الأخرين، على أن يتم اختيارهما بما يخدم مصلحة اللعبة، سواء في الجوانب الفنية أو القانونية أو المادية.

وقال القرقاوي: "الاجتماع خطوة مهمة نحو تصحيح المسار في اللعبة، لتوفير الأطر التشريعية للانطلاق نحو مستقبل أفضل، مع الحرص على مواجهة التحديات المستقبلية"، مشيراً إلى ضرورة التفكير بجدية وبشكل إيجابي وفعال في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التداعيات الحالية لجائحة "فيروس كورونا"، وتراجع عدد الأندية الممارسة لنشاط اللعبة، وابتعاد اندية أخرى عن المنافسة.

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