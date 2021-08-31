مارفيك للاعبي المنتخب: تعاملوا مع مباراة لبنان بجدية.. لا تفريط في أي نقاط

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم درجة التحضيرات للمباراة المقبلة أمام منتخب لبنان في الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، التي تجمع المنتخبين مساء يوم الخميس المقبل باستاد زعبيل بنادي الوصل، إذ واصل المنتخب سلسلة تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك على الجوانب البدنية ومعدل اللياقة لدى اللاعبين، وعمل على زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب، إضافة إلى التطبيق العملي للخطة التي سيؤدي بها المباراة.

وقال بيان صحافي إن المدرب مارفيك شدد خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية احترام المنافس، والتعامل مع المواجهة المقبلة بالجدية اللازمة، مشيراً إلى أن التصفيات الحالية لا تحتمل أي تفريط بالنقاط، وأن الأبيض يلزمه تحقيق الفوز في الجولة الأولى لتكون الانطلاقة قوية، باعتبار أن البدايات دائماً مؤثرة في مسيرة أي منتخب، خصوصاً أن المرحلة الأخيرة من التصفيات حاسمة في تحديد المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

من جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني فابيو ليما، اكتمال التحضيرات لمواجهة المنتخب اللبناني في مستهل مواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، واعداً ببذل كل الجهد الممكن لتحقيق الفوز في المباراة الأولى باعتبارها بداية الانطلاقة لمشوار الأبيض في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ووصف فابيو ليما الأجواء في معسكر الأبيض بالمحفزة، مبيناً أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بشهية مفتوحة وحماس منقطع النظير، ويستعدون بشكل جيد للمباراة المهمة، وتسود بينهم روح الفريق الواحد، والجميع يعملون من أجل هدف مشترك هو اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات.

وقال: «التحضيرات تسير بصورة طيبة للغاية، فمنذ انضمامنا للمعسكر واصلنا التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، والكل هنا يعمل بإخلاص من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة تعزز فرصنا في التأهل، وندرك أن هذه التصفيات حاسمة، لذلك نحن في حالة تركيز شديدة».

وتحدث ليما عن دور الجماهير في المباراة المقبلة قائلاً: «الدعم الكبير الذي وجدناه من جماهيرنا كان من أهم أسباب تألقنا في المرحلة السابقة من التصفيات، والمرحلة الحالية أصعب وأهم، وبالتالي نتوقع مساندة أكبر من جمهورنا في بداية مشوار المرحلة الأخيرة من التصفيات». وقال مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن إن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء، وتحقيق نتائج إيجابية تعزز فرص الأبيض في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن التركيز حالياً منصب على المباراة الأولى التي تجمع المنتخب مع نظيره اللبناني، ثم مباراة سوريا التي تليها، مؤكداً أن كل نجوم المنتخب جاهزون ورهن إشارة الجهاز الفني.

وأبدى مدافع المنتخب الوطني حسن المحرمي حزنه لترك معسكر الأبيض، بعد تعرض ركبته للإصابة في التدريبات الأخيرة للمنتخب، مؤكداً ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين، وقدرتهم على إنجاز المطلوب وتحقيق حلم الجماهير الإماراتية، مضيفاً أنه كان على أهبة الاستعداد لتمثيل الأبيض لولا الإصابة التي تعرض لها وحرمته مواصلة المشوار مع بقية رفاقه.

اتحاد الكرة يبحث ترتيبات المباراة مع شرطة دبي

بحث اتحاد كرة القدم وشرطة دبي الترتيبات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بمباراة المنتخب أمام منتخب لبنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد أمس في مقر الاتحاد بحضور رئيس لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي، ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات العميد سيف مهير المزروعي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية حمد الجنيبي، وعدد من الضباط وفريق العمل المكلف بتنظيم المباراة.

وقال بيان صحافي: «ناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والأمور التنظيمية التي سيتم العمل بها قبل وخلال وبعد المباراة والمتعلقة بتأمين مقر إقامة المنتخبين ومسؤولي المباراة من الاتحاد الآسيوي والحكام وخطوط سير كل منتخب من مقر الإقامة إلى الملاعب المخصصة للتدريبات والمباريات والاجتماعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بآلية دخول الجماهير والبوابات المخصصة لكل جمهور».

فحوص «PCR» مجانية لجماهير المنتخب

أعلن اتحاد كرة القدم بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية عن توفير فحوص «PCR» مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة المنتخب الوطني مع لبنان يوم الخميس المقبل باستاد زعبيل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 لحساب المجموعة الأولى.

وقال اتحاد الكرة: «ستجرى الفحوص اليوم وغداً في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج بدبي، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة 4 إلى 8 مساء».

ويتعين على الجماهير الراغبة في إجراء الفحوص المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية.

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