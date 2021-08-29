المصدر: الامارات اليوم

غياب

تساءل جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عن سبب غياب اللاعب الصاعد بالفريق فترة طويلة عن الملاعب، رغم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها سابقاً.

سعادة

قال لاعب إنه رفض الانتقال إلى فريق في دوري المحترفين واختار اللعب لفريق في الدرجة الأولى، لثقته بأن الأخير سيحقق انتصارات كثيرة ستشعره بالسعادة، والإيجابيات التي قد يفتقدها مع النادي الذي يلعب في «المحترفين».

إعارة

اقترب أحد أندية أدنوك للمحترفين من ضم مدافع يلعب في فئة المقيم من فريق منافس، بعدما أكد اللاعب رغبته في المشاركة أساسياً، في الوقت الذي أبدى مدرب الفريق عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم الحالي.

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