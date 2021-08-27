    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تسديدات.. حكم السلة البلوشي يجدّد شارة المراقب الدولي

    المصدر:
    • الامارات اليوم
    التاريخ:

    تفاعلت أسرة كرة السلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في التهنئة للحكم السابق، حسين البلوشي، بتجديد شارة المراقب الدولي، بعد اجتيازه الاختبارات المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والعالمي بنجاح، خصوصاً أن البلوشي من الطواقم التحكيمية المواطنة القليلة التي حافظت على وجودها في اللعبة، ويحظى بثقة واسعة في دول المنطقة والقارة الصفراء، كأحد أفضل مراقبي المباريات الدولية.

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