فرجاني ساسي يطلب من الزمالك 2.5 مليون جنيه .. تعرف إلى السبب

المصدر: سيد مصطفى-دبي

طلب المحام الخاص، بلاعب الزمالك السابق، التونسي فرجاني ساسي، الحصول على مليوني ونصف المليون جنيه مصري، من إدارة القلعة البيضاء، قيمة المكافآت المُستحقة للاعب بعد الفوز بلقب الدوري المصري لكرة القدم.

وأرسل محام فرجاني ساسي، برقية بهذا المعني صباح اليوم-الأربعاء- لإدارة الزمالك، وفق تأكيدات مصدر مسؤول داخل النادي لـ "الامارات اليوم".

وينتظر أن يرد مسؤولو الزمالك على طلب محام اللاعب التونسي برفض تسليمه تلك المكافآت استنادا لوجود شكوى مقدمة من قبل النادي لـ "فيفا" ضد فرجاني ساسي بعد رفضه استكمال عقده مع الزمالك والرحيل لنادي الدحيل القطري بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان فرجاني ساسي قد أرسل تهنئة عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتهنئة لاعبي الزمالك وجماهيرهم للفوز ببطولة الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news