مجلس دبي الرياضي يظفر بجائزتين في «الأعمال الدولية 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مجلس دبي الرياضي إنه نال الميدالية البرونزية في فئتين من فئات جوائز الأعمال الدولية Best in Biz 2021، وهي الجائزة العالمية المستقلة التي يقوم بتحكيم ملفاتها واختيار الفائزين بجوائزها محررين ومراسلين بارزين من مؤسسات نشر رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.

وفاز المجلس بالميدالية البرونزية في فئة أفضل بيئة للعمل والتي تُمنح للجهة التي توفر لوائح وأنظمة العمل للموظفين في المجلس والجهود المبذولة لتطويرهم على المستوى المهني وإسعادهم.

كما فاز المجلس بالميدالية البرونزية في فئة الخدمة الأفضل ابتكاراً لهذا العام والتي منحت لجهاز «نبض الموارد البشرية» الذي صممه ونفذه مجلس دبي الرياضي من خلال كوادره الوطنية، والذي يقدم 43 خدمة ذكية لموظفي المجلس تسهم في اختصار الوقت وتوفير الموارد، وإمكانية الحصول على الوثائق في أي وقت على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المجلس يعد أول مؤسسة عربية تحصل على الميدالية البرونزية في هذه الجائزة العالمية التي تأسست في أميركا الشمالية من قبل لجنة الخبراء المستقلين سنة 2011، اذ تنافس مجلس دبي الرياضي مع أكثر من 80 من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم.

وقالت الشركة المنظمة للجائزة في بيان صحافي، إنه «مع التداعيات المستمرة وغير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، استمر عام 2021 في كونه عاماً مليئاً بالتحديات والعقبات للعديد من الصناعات والشركات، ورغم ذلك فقد شهد هذا العام، كما هو الحال في كل عام، تطبيق اللجنة المنظمة لجوائز Best in Biz المعايير الصارمة نفسها للتنافس للمحافظة على مستوى الجودة للمشاركين من مختلف دول العالم، وقد تم اختيار عدد أقل من الفائزين في جميع الفئات، ما جعل إنجازات الفائزين هذا العام تستحق الثناء».

وتم تحديد الفائزين في البرنامج السنوي التاسع بناءً على درجات لجنة مستقلة من الحكام ينتمون إلى مجموعة واسعة من المؤسسات الإعلامية والاقتصادية العالمية رفيعة المستوى من 10 دول، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وكندا وبريطانيا والإمارات والبرازيل والهند وإسرائيل، اذ يعمل المحررون والكتاب والمساهمون في منشورات الأعمال والمستهلكين والمالية والتجارية والتكنولوجية فقط، فضلاً عن منافذ البث وشركات المحللين، كقضاة في جوائز Best in Biz.

ويعتبر جهاز «نبض الموارد البشرية» من أهم المبادرات التي أطلقها المجلس لمتابعة نهج الابتكار لحكومة دبي، وتقديم حلول ذكية في بيئة العمل لإسعاد الموظفين وخدمتهم، فضلاً عن تحسين الوقت والموارد، وهو جهاز ذكي مصمم لتوفير جميع الخدمات والعمليات المتعلقة بالموارد البشرية لصالح موظفي المجلس على مدار 24 ساعة في اليوم ويقدم خدمات عن بعد، ويعمل بمثابة «موظف افتراضي» و«ابتكار تفاعلي»، ويوفر أكثر من 43 خدمة تنجز كل منها خلال (30) ثانية، باستخدام شاشة اللمس على الجهاز الذكي ما يساعد في توفير الجهد والوقت، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى أي مستندات دون الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية، وقد تم تصميم الكشك لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وفق المعايير العالمية مع شاشة منخفضة ونظام مكبر صوت، وقد أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في عام 2020 أن مشروع نبض الموارد البشرية صُنف ضمن أفضل 25 ابتكاراً من أصل 550.

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