المصدر: الامارات اليوم

حفل

يقيم اتحاد كرة القدم حفل غداء، ظهر اليوم بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي في دبي، على شرف الوفد الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب السوداني، الذي يقيم حالياً معسكراً في دبي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

توصية

قدّم مدرب توصية إلى إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب مقيم للاستعانة به، بعدما كشفت المباراة الأخيرة للفريق في مستهل مشواره بالدوري حاجته إلى مدافع صاحب خبرة كبيرة.

تجاهل

تتجاهل إدارة الألعاب الجماعية في نادٍ كبير الجلوس مع لاعبين مؤثرين حققوا إنجازات لافتة للنادي على مدار السنوات الماضية، لبحث تجديد تعاقدهم، في ظل اتكال الإدارة على الوفرة العددية في اللاعبين، خصوصاً بعد قيام بعض الأندية بإلغاء نشاط اللعبة.

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