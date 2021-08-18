بطولة آسيا للملاكمة تنطلق الجمعة في دبي

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

يستضيف فندق لوميريديان المطار في دبي، عصر بعد غدٍ، منافسات بطولة آسيا للملاكمة للشباب والناشئين، بينما سيتم تنظيم الحفل الافتتاحي مساء غدٍ بمشاركة أكثر من 350 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة الوصول للجاهزية الكاملة، وأن البطولة تعد الأكبر من ناحية عدد المشاركين من الذكور والإناث.

ودعا نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، أنس العتيبة، في بيان صحافي، المشاركين من ملاكمات وملاكمين وأجهزة فنية وإدارية بمواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي عبدالله بوعتابه الزعابي، أن البطولة ستقام من دون جمهور، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة.

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