المصدر: الامارات اليوم

توتر

تسود حالة من التوتر بين مسؤول بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين وبين مدرب الفريق، بشأن ما يصفه المدرب بتدخلات هذا المسؤول في بعض الأمور الفنية.

نقل

يتطلع جمهور أندية الهواة إلى أن تقوم القنوات التلفزيونية الرياضية بنقل عدد من مباريات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، الخاص بفرق الدرجة الأولى، وذلك للتعرف إلى إمكانات اللاعبين والفرق ومتابعتهم وتشجيعهم.

فوز

فاز فريق الفجيرة على فريق سمارت إف سي (درجة ثانية) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية، ضمن استعداداتهما للموسم المقبل.

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