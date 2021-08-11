مرح وانسجام وتركيز في معسكر المنتخب استعداداً لتصفيات مونديال 2022

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا ويستمر حتى 13 الجاري، ويؤدي الأبيض تدريبات يومية تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، استعداداً لخوض مباريات الدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان. ويستهل الأبيض مشواره في الدور النهائي بمواجهة نظيره المنتخب اللبناني في الثاني من سبتمبر المقبل يعقبها لقاء المنتخب السوري في السابع من الشهر المقبل.

وكان المنتخب دشن تدريباته في معسكره بصربيا يوم السبت الماضي في إطار المرحلة الأولى لإعداده، فيما ستبدأ مرحلة الإعداد الثانية وفقاً لما أعلنته رسمياً لجنة المنتخب في اتحاد الكرة اعتباراً من 26 الجاري حتى موعد مباراة المنتخب مع لبنان في أولى محطاته في هذه التصفيات.

وبث اتحاد كرة القدم على موقعه الرسمي على «تويتر» شريط فيديو يظهر من خلاله لاعبو المنتخب وهم يؤدون تدريباتهم بحماس وجدية وانضباط كبير استشعاراً منهم للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم خلال الظهور المرتقب للمنتخب في هذه التصفيات، التي تتطلب الإعداد والتحضير الجيد من الجوانب كافة لخوض هذه المباريات والتحدي الكبير الذي يواجهه المنتخب الذي يسعى لحصد بطاقة التأهل لنهائيات المونديال، لتكرار سيناريو إنجازه التاريخي عندما تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

وظهر من خلال شريط الفيديو أثناء تواجد أفراد البعثة في الحافلة الخاصة التي تقلهم مدى الانسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين، وكذلك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وروح التعاون والود والمرح التي تسود بين جميع أفراد بعثة المنتخب في صربيا، ما ينعكس بصورة إيجابية على الاداء العام للاعبين ويرفع من حماسهم وروحهم القتالية داخل الملعب.

وبدأ المدرب مارفيك الحصة التدريبية بتدريبات اللياقة البدنية للاطمئنان على لاعبيه والوقوف على الحالة البدنية لديهم ومدى جاهزيتهم، ثم انتقلت التدريبات بعد ذلك إلى الجوانب الفنية ومتابعة دقيقة من قبل مدرب المنتخب الذي حرص بنفسه على التواجد في الملعب وسط اللاعبين لإصدار تعليماته لهم، ومعرفة مدى تجاوبهم واستيعابهم لهذه التدريبات ومدى الاستفادة من فترة المعسكر الحالي.

وبدا المدرب مارفيك من خلال شريط الفيديو وهو يشرح للاعبين الخطط الفنية والتكتيكية الخاصة، فيما بدا أن المنتخب يتدرب في أجواء جميلة ورائعة وفي أحد الملاعب الجميلة في صربيا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر الحالي على الرغم من النقص في صفوف المنتخب بعدما تم استبعاد ستة لاعبين، بينهم عناصر أساسية، مثل فابيو ليما وعلي سالمين وخلفان مبارك ويوسف جابر بداعي الإصابات.

وضمت قائمة المنتخب الموجود حالياً في معسكر صربيا 24 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الاحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، زايد العامري، يحيى الغساني.

تدريبات خاصة لحراس المرمى

شهدت تدريبات المنتخب في معسكر صربيا تمارين خاصة لحراس المرمى علي خصيف وعادل الحوسني وفهد الظنحاني ومحمد الشامسي، إذ يتنافس كل من الحراس الأربعة للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية والدفاع عن عرين الأبيض خلال ظهوره المرتقب في تصفيات المونديال.

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