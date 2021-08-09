تغيير مسمى الدوري إلى «أدنوك للمحترفين»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ورابطة المحترفين عن توقيع عقد لرعاية دوري المحترفين لكرة القدم، ليصبح اسم الدوري بموجب هذه الشراكة «دوري أدنوك للمحترفين»، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة عام بداية من موسم 2021-2022 ويتم تجديدها سنوياً، وهي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الدوري الإماراتي للمحترفين حتى الآن بقيمة 80 مليون درهم، بحسب ما جاء في بيان صحافي لرابطة المحترفين.

وجاء في البيان أن: «تلك الاتفاقية تعكس التزام أدنوك بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة، كما تلعب أدنوك من خلال رعاية هذا اللقب دوراً رائداً في تشكيل المرحلة المقبلة من مستقبل كرة القدم في الدولة عبر رعاية المواهب الناشئة وزيادة شعبية هذه الرياضة لدى الجمهور عبر أساليب حديثة ومبتكرة».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسرنا أن تكون أدنوك راعي اللقب لدوري المحترفين، إذ تبشر هذه الشراكة بمرحلة جديدة لرياضة كرة القدم في دولة الإمارات، خصوصاً أن دعم أدنوك للدوري سيضخ المزيد من النشاط والحيوية ويوفر العديد من الفرص المهمة لتطوير هذه الرياضة المحببة لدى الجماهير».

وأضاف: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تؤكد رعاية أدنوك لدوري المحترفين على التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية أفراد المجتمع عبر رعاية الأحداث والمناسبات الرياضية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تتزامن مع احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ستدفع بمسيرة دوري المحترفين نحو الأفضل».

من جانبه، أكد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، أن هذه الاتفاقية مع مؤسسة وطنية نفتخر بها جميعاً، تعكس الدور المهم الذي تحققه مسابقة دوري المحترفين وقدرتها على التأثير في المجتمع من خلال دعم المواهب وتطوير كرة القدم الإماراتية، وخلق أجواء تنافسية ذات زخم وتأثير إيجابي داخل الدولة وخارجها.

وقال: «تلك الاتفاقية ستعزز العمل مع أدنوك في السنوات المقبلة لتبادل الخبرات والتجارب لإيصال الرسائل الإيجابية التي نتطلع لغرسها، واستخدام قوة كرة القدم في التغيير نحو الأفضل بالتعاون مع مؤسسة نرى فيها شريكاً استراتيجياً».

وأضاف: «تتخطى هذه الاتفاقية إطار الأهداف المادية والعوائد المؤقتة، اذ نتطلع لأن تكون حجر أساس في شراكة استراتيجية تقدم قيمة مضافة ثمينة من خلال قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة».

وتوجه الجنيبي، بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لجميع القطاعات ورعايتها الأبوية، التي تنعكس على أرض الواقع من خلال هذا النوع من التعاون بين المؤسسات الوطنية مثل أدنوك التي تسعى بالمقام الأول لخدمة شعب دولة الإمارات، وتوحيد الجهود وفق رؤية القيادة الرشيدة، من أجل العمل والتعاون والإنجاز لتحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بمختلف المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

ومن المقرر أن ينطلق دوري أدنوك للمحترفين في 19 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 نادياً.

الحوسني: الشراكة الجديدة ستطوّر الدوري

شدد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني، على أهمية تلك الشراكة، وما ستضفيه من تطور في مسيرة الدوري.

وقال: «الاتفاقية تعتبر انعكاساً وترجمة للدور الكبير للشركات الوطنية العملاقة، ممثلة في أدنوك، والتي حرصت على رعاية الكرة الإماراتية، خصوصاً دوري المحترفين، والذي يسير بخطى ثابتة في طريق التطور والارتقاء الفني والتنظيمي والإداري والاحترافي، وفق استراتيجية رابطة المحترفين 2020-2030، والتي ترمي للنهوض باللعبة من الأوجه كافة، مما يجعل الاتفاقية انطلاقة جديدة لعالم أرحب في مسار الاحتراف الإماراتي».

• تستمر اتفاقية الرعاية لمدة عام بداية من موسم 2021-2022 ويتم تجديدها سنوياً.

• دوري أدنوك للمحترفين ينطلق يوم 19 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 نادياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news