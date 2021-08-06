الإماراتي علي سعيد الكعبي "زملكاوي" ومستعد للدفع من جيبه للتعليق على قمة الأهلي (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف المعلق الإماراتي، علي سعيد الكعبي، عن انتماءه لنادي الزمالك المصري وارتباطه عاطفيا به منذ عام 1978، وقال خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc» المصرية: "إن أي رياضي حتما يكون له انتماء ومن يقول غير ذلك لا يُمكن تصديقه، أنا أنتمى للزمالك وهذا الانتماء تولد بداخلي حينما شاهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في عام 1978، في نهائي كأس مصر وكان الزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف، حتى نزل الخطيب إلى أرضية الملعب وقلب النتيجة ليفوز الأهلي بنتيجة 4-2، شاهدت كرة قدم جميلة في الملعب، علي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر، في الأخير شاهدت فريقا شعرت معه بالاستمتاع".

أهلاوي أم زملكاوي؟ علي سعيد الكعبي يكشف عن هويته وأحمد فايق يدعمه #مصر_تستطيع pic.twitter.com/j9rlyOccN5 — dmctv (@dmctv) August 5, 2021

وأعرب الكعبي عن أمله مستقبلاً أن يقوم بالتعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أنه على استعداد أن يدفع مقابل مادي من جيبه للتعليق على تلك المباراة، وقال: "إن كل المعلقين يتمنون أن يعلقوا على مباراة القمة لأن هناك 100 مليون شخص يتابعوه، وأنا مستعد أن أعلق عليها ولو لدقيقة واحدة".

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