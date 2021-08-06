تسديدات.. حمد علي يتدرب في البحر

المصدر: الامارات اليوم

حرص حكم كرة القدم، حمد علي يوسف، خلال الفترة الماضية، على خوض تمارين خاصة في البحر، وأخرى بصالة «الجيم»، تمهيداً لظهور مشرف في الموسم الجديد، وذلك قبل أن يغادر، أخيراً، مع بعثة الحكام للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي يقام في صربيا، وقال حمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أتدرب باجتهاد شخصي على فترتين، صباحاً ومساء، لمدة ساعة لكل فترة، وذلك بهدف المحافظة على المستوى التحكيمي الذي ظهرت به خلال السنوات الماضية».

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