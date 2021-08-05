نادي مليحة يطلق دورة «الإداري المحترف»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق نادي مليحة الرياضي دورة مختصة تحت بعنوان «الإداري المحترف» ضمن جهوده في تطوير أداء الكوادر الرياضية الإدارية، وتحقيق الغايات المنشودة من منظومة رياضية ناجحة.

وقال النادي في بيان أمس: «جرى إطلاق الدورة، التي تتواصل على مدى يومين، بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وبمشاركة نادي البطائح الذي لبّى دعوة نادي مليحة لاستفادة كوادره من الورشة التي انطلقت، مساء أمس، في مقر النادي».

وأضاف: «قدم الدورة الكابتن نبيل عاشور والدكتور محمد عبدالعظيم من مجلس الشارقة الرياضي، وحضرها رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، محمد سلطان الخاصوني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من إداريي النادي وإداريي نادي البطائح، واستهلها الخاصوني بالترحيب بالمحاضرين والمشاركين، مؤكداً حرص نادي مليحة على مواصلة سعيه لتطوير أداء الإداريين باعتبارهم عنصر قوة في نجاح الفريق الرياضي».

وأوضح: «من شأن الدورة التي ينظمها نادي مليحة أن تشكل منصة مهمة للمضي قدماً في تطوير الكوادر البشرية العاملة مع الفرق الرياضية، وإكسابها أرقى الخبرات وفقاً لأحدث المعايير والأنظمة العالمية المتبعة في عالم الرياضة، ارتكازاً على محاور الدورة وما سيقدم بها من معارف وعلوم ومهارات عديدة، من قبل خبرات المحاضرين من مجلس الشارقة الرياضي».

وختم: «تعمل دورة الإداري المحترف على تعزيز استدامة النشاط الرياضي في نادي مليحة، وكذلك من خلال المشاركة المتميزة من نادي البطائح، لما لذلك من أثر مهم في إتقان العمل الإداري الاحترافي الذي لا يقل أهمية عن عمل الكوادر الفنية والأجهزة الأخرى المرتبطة بها».

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