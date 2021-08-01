المصدر: الامارات اليوم

العنزي

اعتبر مشجعون لفريق كلباء أن التحاق لاعب العين والمنتخب سابقاً، مهند العنزي بصفوف الفريق على سبيل الإعارة، سيمنح «النمور» دفعة قوية خصوصاً في ظل وجود لاعبين مميزين آخرين، وسيزيد من المنافسة على التشكيلة الأساسية.

ترشيح

تراجع اتحاد لعبة جماعية عن ترشيح إداري رياضي سابق لشغل منصب تنفيذي في لجنة مهمة تتبع للاتحاد المعني، وجاء ذلك بعد تدخل مسؤول بارز في الاتحاد.

مدرب

يوجد في دبي حالياً أحد المدربين الأجانب الذين سبق لهم العمل في أكثر من نادٍ محلي، للبحث عن فرصة لتدريب فريق داخل الدولة بعد أن ظل ثلاثة مواسم دون عمل، إذ أبدى المدرب استعداده لأحد المقربين منه للعمل مع فريق بدوري الهواة.

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