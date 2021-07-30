تسديدات.. ماجد حسن يستمتع بأجواء البحر

المصدر: الامارات اليوم

نشر لاعب خط وسط شباب الأهلي، الدولي ماجد حسن، صورة له برفقة مجموعة من أصدقائه، وهو على أحد شواطئ البحر بدبي، حيث يستفيد من راحة سلبية من التدريبات التي يخوضها فريقه استعداداً للموسم الجديد. وعاش ماجد حسن أفضل فتراته الكروية في نهاية الموسم المنصرم، والتي تُوّج فيها ببطولة كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، والسوبر المحلي، بعد فترات طويلة من الغيابات، بسبب الإصابات المتكررة التي عاناها، ما جعله يعود مجدداً إلى تشكيلة المنتخب، كما أنه حاضر في القائمة الأخيرة للأبيض، تحضيراً لتصفيات المونديال.

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