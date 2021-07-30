تسديدات.. عبدالله ربيعة بطلاً في بناء الأجسام و«الجوجيتسو»

المصدر: الامارات اليوم

كشف بطل العالم ببناء الأجسام والفيزيك، عبدالله ربيعة، عن شغفه بممارسة رياضة الجوجيتسو التي يحبها، مبيناً أنه يوازن وقته من أجل ممارستها بشكل منتظم. وقال لـ«الإمارات اليوم»: سبق لي الفوز بميداليات ذهبية عدة في بطولات مختلفة، وهي شغلي الشاغل رياضياً، إضافة إلى رياضة العضلات، على الرغم من المواصفات الفنية لكل رياضة، وأتطلع إلى الجمع ببطولة العالم في الرياضتين.

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