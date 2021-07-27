بن فطيس ينهي الأولمبياد بالمركز الـ 24.. ويوضح: «كنت الرامي والمدرب والإداري»

المصدر: أحمد جمال الدين ■ طوكيو

احتل رامي المنتخب الوطني للرماية سيف بن فطيس، المركز الـ24 بجدول الترتيب النهائي لرماية الإسكيت، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبل، بمشاركة 11 ألفاً و839 رياضياً، يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة، في 48 منشأة رياضية.

وحصل بن فطيس على 117 نقطة من خمس جولات، قُسمت على يومين، فيما توج الأميركي فنست هانكوك، بالذهبية الثالثة في مسيرته، بعد ذهبيتي بكين 2008، ولندن 2012، ونال الدنماركي جسيبر هانسن فضية المسابقة، وحصد الكويتي عبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية.

وشهدت مسابقة رماية الإسكيت مشاركة خمسة رماة عرب، هم: سيف بن فطيس، والكويتي عبدالله الرشيدي ومواطنه منصور الرشيدي، الذي احتل المركز الـ16، والرامي المصري عزمي مهليبة صاحب المركز الـ19، والسعودي سعيد المطيري بالمركز الـ22، فيما جاء المصري مصطفى حمدي بالمركز الـ29.

وقال سيف بن فطيس إن مشاركته ووصوله إلى أولمبياد طوكيو، وإعداده للحدث، لم يكن بالأمر اليسير، في ظل إغلاق أغلب الأندية والمنشآت الرياضية، بسبب ظروف فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي أثرت في الجميع، وقال إنه «قام بدور المدرب والإداري والرامي طوال المرحلة الماضية، حيث شهدت الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية تحديات كبيرة في الإعداد وإقامة المعسكرات والتجمعات الداخلية والخارجية»، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرماية، على دعمهم وجهودهم طوال الفترة الماضية.

وفي منافسات الجودو، خسر فيكتور سكرتوف مباراته الافتتاحية بدور الـ32 لوزن تحت 73 كلغم، وشهد اللقاء الافتتاحي الذي خاضه فيكتور سكرتوف، أمام منافسه السويدي تومي ماكياس، سجالاً بين طرفي المباراة، حيث تقدم فيكتور في البداية، قبل أن يتعادل السويدي ماكياس قبل ثوانٍ من نهاية وقت المباراة الأصلي، ليحسم اللقاء بعد ذلك لمصلحته، ويتأهل للدور الـ16.

السماحي: بداية جديدة للمطروشي

أكد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، أن مشاركة السباح يوسف المطروشي، في الأولمبياد، هي بداية جديدة للاعب الباحث عن التميز في رياضة السباحة، مشيراً إلى أن الدعم الذي وجده الاتحاد من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، كان دافعاً لتأهيل اللاعب، واقترابه من رقم التأهل الأولمبي في بطولة مصر الدولية.

وقال السماحي: «اليوم نحتفل بمشاركة سباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي، ونعلم أنها ليست النهاية بالنسبة للسباح الذي يبحث عن التطور دائماً، والاقتراب من الأرقام القياسية، حيث يملك يوسف المطروشي ما يقرب من 35 رقماً قياسياً مسجلاً باسمه، ما يعني أنه الأفضل في تاريخ السباحة الإماراتية حتى الآن، بالأرقام التي حققها، وهو لم يتجاوز الـ19 عاماً».

وتوجه رئيس اتحاد السباحة بالشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، على ما تقوم به من دعم الرياضيين بشكل عام في الإمارات، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، الرياضة الإماراتية ستكون على موعد قريب مع طفرة كبيرة، خاصة بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سمح للمقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة في الرياضة الإماراتية، وهو ما زاد من اتساع قاعدة المشاركين في الألعاب، وسيسهم مستقبلاً في قوة المنافسة، وسيكون لذلك الأثر في القريب العاجل، وأضاف «نهنئ كل الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، هذه البطولة الاستثنائية التي ستسمح لمجموعة جديدة من الرياضيين الإماراتيين بالوجود في هذا المحفل العالمي الدولي».

المطروشي يخوض سباق 100 متر حرة اليوم

يخوض، اليوم، يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني سباق 100 متر حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حيث تقام بمركز طوكيو للألعاب المائية التي تستضيف مسابقات السباحة والسباحة الإيقاعية والغطس، ويقع المركز الذي تكلف بناؤه 516 مليون دولار، ويتسع لـ15 ألف متفرج بمنطقة خليج طوكيو.

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