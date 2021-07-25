5 أبطال في «طوكيو» يحملون آمال الإمارات للتتويج في الدورة الـ 32

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يبدأ، اليوم، أبطال الإمارات مشاركة جديدة في الألعاب الأولمبية من خلال الدورة الـ32، التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشهد ظهور نجوم الإمارات، من خلال خمسة رياضيين في ألعاب القوى والسباحة والجودو والرماية. وينضم هؤلاء الرياضيون الخمسة إلى 71 رياضياً، سبقت لهم المشاركة في الدورات الأولمبية السابقة منذ العام 1984، حققت خلالها الإمارات ميدالية ذهبية تاريخية في دورة أثينا 2004، وميدالية برونزية في دورة ريو دي جانيرو 2016.

ويمثل الإمارات في دورة طوكيو سيف بن فطيس في الرماية (الإسكيت)، ومحمد حسن النوبي في ألعاب القوى، من خلال سباق 100 متر، ويوسف المطروشي في السباحة، وإيفان رومارنكو وفيكتور سكرتوف في الجودو.

ومن أصل 10 دورات، و76 رياضياً، بما فيها الدورة الحالية طوكيو، كانت البداية في 1984 في لوس أنجلوس الأميركية، حين ظهر سبعة رياضيين في ألعاب القوى. وتعتبر ألعاب القوى والسباحة الأكثر تمثيلاً من جانب الإمارات في الدورات الأولمبية، حيث ظهرت في تسع دورات من أصل 10 وجدت فيها رياضة الإمارات، وتخلفت ألعاب القوى عن دورة سيؤول 1988، بينما غابت السباحة عن أول دورة في لوس أنجلوس 1984.

ونجحت لعبة الرماية في حجز مقعد ثابت في آخر ست دورات، وبالتحديد بداية من عام 1996، وكانت الذهبية الوحيدة للإمارات في هذه الرياضة من خلال تتويج الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أثينا 2004، كما حجزت لعبة الجودو مكانة في آخر الدورات، ونجحت في الحصول على برونزية دورة ريو دي جانيرو 2016، عن طريق توما في وزن 81 كلغ.

وشاركت كرة القدم في نسخة واحدة فقط، كانت في لندن 2012، وقدم المنتخب مستويات جيدة قبل مغادرة البطولة، وكانت دورتا بكين 2008 ولندن 2012 الأكثر من حيث المشاركة من جانب الإمارات، حيث شهدت وجود سبع رياضات، وجاءت دورة 2016 ثانياً بست رياضات.

وسيكون لافتاً غياب المشاركة النسائية لوفد الإمارات في الدورة الحالية، بعد أن كانت بداية مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية منذ دورة بكين 2008، واستمرت حتى 2016. وتغيب عن دورة طوكيو فاطمة الحوسني، بعد أن كان مقرراً مشاركتها في منافسات قذف القرص.

أرقام من مشاركات الإمارات

- شاركت في 10 دورات أولمبية بما فيها دورة طوكيو الحالية.

- البداية كانت في دورة لوس أنجلوس 1984.

- ألعاب القوى والسباحة من أكثر الألعاب تمثيلاً في تاريخ مشاركات الإمارات.

- حافظت الرماية على حضورها الأولمبي في آخر ست دورات.

- لحظة تاريخية كانت مع تتويج الشيخ أحمد بن حشر بذهبية الرماية في دورة أثينا 2004.

- آخر ميدالية أولمبية للإمارات كانت في الجودو، عن طريق توما في «ريو دي جانيرو 2016».

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