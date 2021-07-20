«رسمي الخالدية» يحلّق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

المصدر: أبوظبي ■ وام

نجح الجواد «رسمي الخالدية»، لإسطبلات الخالدية، في التتويج بلقب رابعة محطات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ28.

وتقام سباقات الكأس برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للحفاظ على مكانة الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه في كل دول العالم.

ويبلغ «رسمي الخالدية» من العمر خمس سنوات، وينحدر من نسل الفحل العالمي «نايف الخالدية»، والفرس «رجوى الخالدية»، وذلك بإشراف المدرب يانوش كوزلويسكي، والقيادة الناجحة للفارس بير أندرس جرابيرج. واخترق البطل خلال السباق صدارة المجموعة ببراعة كبيرة، من جهة السور الداخلي، لينتزع المقدمة بسهولة وأريحية تامة، ثم وسّع الفارق مع منافسيه إلى خمسة أطوال، ليحصد لقب القمة السويدية التي شهدت مشاركة 10 خيول في السباق الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة «ليستد» المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وفي ختام السباق، قام مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد المهيري، بتتويج البطل «رسمي الخالدية»، وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس. وقال فيصل الرحماني إن «محطة السويد استطاعت أن تحقق استمرارية مهمة لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وأكدت حضورها القوي في مشهد سباقات العام الثاني، حيث شهدت مشاركة مميزة من نخبة الملاك ومرابط الخيل العربي، وحظيت باهتمام إعلامي واسع». وأضاف: «نفخر بالترحيب الكبير الذي تلقاه الكأس الغالية في المضامير الأوروبية والعالمية، والأصداء الواسعة التي تتركها لدى الملاك والمربين»، موضحاً أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورؤيته التطويرية لسلسلة السباقات، أثمرت نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم، في ظل زيادة أعداد السباقات، وتنوع الدول والمضامير بغية الوصول لأسرة الخيل العربي حول العالم، ودعم متطلبات رعايتهم، وتشجيعهم لزيادة الإنتاج والاهتمام. وتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مالك اسطبلات الخالدية، بمناسبة الفوز المبهر للجواد «رسمي» بمحطة السويد، مشيداً بالجهود التنظيمية المميزة، والتعاون الكبير الذي أثمر مخرجات إيجابية مهمة.

• بطل السباق يبلغ 5 سنوات، وينحدر من نسل الفحل العالمي «نايف الخالدية»، والفرس «رجوى الخالدية».

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