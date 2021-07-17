المصدر: الامارات اليوم

«سيلفي»

نشر لاعب فريق العين، خالد البلوشي، صورة «سيلفي» مع قائد المنتخب الأولمبي، البرازيلي داني الفيس، كان قد التقطها عقب المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين، وأرفقها بتعليق: «أسطورة».

ضغوط

يواجه أحد الأندية بدوري الخليج العربي ضغوطاً كبيرة من قبل جمهوره، بضرورة سرعة إنهاء ملف التعاقد مع لاعبين أجانب جدد مميزين، خصوصاً بعدما رحل عنه أخيراً أهم لاعبين أجنبيين في صفوفه.

معسكر

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الإمارات استقرّ على إقامة معسكر إعداد داخلي للفريق الأول، من أجل الاستعداد لبطولة دوري الخليج العربي، ولكنه لم يبرم أي تعاقدات مع لاعبين أجانب حتى الآن.

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