«عمومية السباحة» تعتمد النظام الأساسي و9 أعضاء لمجلس الإدارة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي للاتحاد والمتوافق مع دليل الحوكمة المرسل من الهيئة العامة للرياضة. ووافقت الجمعية كذلك على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، إضافة إلى اعتماد مؤهل الثانوية العامة لمنصب الرئيس، بدلاً من المؤهل الجامعي.

جاء ذلك، خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت مساء أول من أمس، عن طريق الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وبحضور المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، و14 نادياً من أصل 16 هي الأندية الأعضاء المشكلة للجمعية العمومية.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي في تصريح صحافي، أن أعضاء الجمعية العمومية ناقشوا المقترحات الواردة من الأندية على تعديلات اللائحة، وتم التصويت على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، كما تم اعتماد بعض البنود، ومنها تنبيه ولفت نظر للأندية التي تتغيب عن حضور اجتماعات الجمعية، ومن ثم تطبيق غرامة 5000 درهم وإسقاط العضوية في حال تكرر الغياب في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه أصبح لكل نادٍ الآن حق ترشيح رئيس مجلس إدارة، وعضو تحت سن الـ35، ومقعد المرأة ولكن لا يحق للنادي الذي لديه مرشح على منصب الرئيس أن يرشح شخصاً آخر على منصب العضوية.

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