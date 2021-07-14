البلوشي: الحفاظ على لقب مونديال بناء الأجسام على رأس أولوياتي

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أكد بطل العالم، ولاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام الماس موسى البلوشي جاهزيته لخوض البطولات الدولية المقبلة، مؤكداً أن «الحفاظ على لقب مونديال بناء الأجسام على رأس أولوياتي». وشدّد على أن الظروف المرتبطة بجائحة «كورونا» لم تحل دون استمراره في التدريب، وبالتالي جاهزيته للمنافسات المقبلة.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركاتي في البطولات العالمية والدولية ليست كثيرة، لكن نتائجي فيها ذات طابع نوعي، فمن 10 مشاركات أحرزت أربع ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية إضافة إلى حصولي على بطاقة احتراف، والأهم لقب بطل الأبطال».

وتابع: «أتطلع بشدة إلى الحفاظ على لقب بطولة العالم الذي أحرزته خلال كأس العالم التي أقيمت في الفجيرة 2019، وأسعى لتكرار الإنجاز نفسه في بطولة العالم المقبلة». وأضاف: «أدرك أن المهمة ليست سهلة، ولكن لا توجد بطولة تتحقق من دون بذل جهود كبيرة، وسيكون هدف المشاركة في بطولات الاحتراف هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لي والفوز بأبرز المراكز المتقدمة».

وقال البلوشي إن «رياضة بناء الأجسام الإماراتية تطورت كثيراً خلال السنوات الـ10 الماضية، بسبب البنى التحتية المتميزة والحضارية الموجودة في الدولة، ما جعلها ثالثة الرياضيات بعد كرة القدم والجوجيتسو شعبية في الإمارات»، داعياً اللاعبين الشباب إلى الصبر خلال التدريبات والالتزام بنصائح المدربين وعدم السهر طويلاً، وعدم استعجال تحقيق النتائج، مؤكداً أنها من أهم شروط التطور وصولاً إلى منصات التتويج الدولية.

• من 10 مشاركات دولية أحرز الماس البلوشي 4 ميداليات ذهبية.

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